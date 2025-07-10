Названы продукты, опасные на пикнике

Некоторые продукты во время жаркой погоды могут представлять собой опасность, будучи взятыми на пикник на природе.

«Отказаться необходимо от заправленных майонезом и сметаной салатов, кремовых десертов, морепродуктов и колбас. Вопреки распространенному мнению, колбасы на жаре — это рассадник бактерий, в том числе кишечных инфекций. Они крайне опасны для детей», – заявила РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.

Врач рекомендует брать с собой твердые сыры, хлебцы, чай, воду, овощи и фрукты, которые стоит помыть перед выездом на природу и хранить в контейнере.

Ранее «СП» сообщала о том, что врач предупредил о повышенном риске образования тромбов в жару.