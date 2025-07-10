Яйца и не только: фитнес-эксперт назвала продукты, которые сжигают жир на животе
Дениз Остин, специалист в области фитнеса, объясняет: "Питание — ключевой фактор в поддержании тонуса мышц живота". Вот какие виды продуктов ускоряют метаболизм и помогают быстрее похудеть.
Яйца. В них много жира и белка, поэтому они надолго насыщают.
Авокадо. Это отличный источник витаминов K, C и E, а также полезных для сердца жиров.
Грецкие орехи. Они богаты омега-3 жирными кислотами и входят в состав низкогликемической диеты. Считается, что такая диета помогает сжигать больше килокалорий, чем высокогликемическая.
Крестоцветные овощи. Цветная, кудрявая капуста, брокколи богаты антиоксидантами, могут уменьшать воспаление.
Греческий йогурт. Это лакомство содержит много кальция, калия и белка. Исследования показывают, что молочные продукты с высоким содержанием белка хорошо насыщают.
Миндаль. В нём содержатся клетчатка, белок и полезные жиры. Ещё в статье, опубликованной в журнале Американской кардиологической ассоциации, отмечается, что ежедневное употребление 45 г миндаля приводит к уменьшению количества жира на животе.
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