Фитнес-эксперт назвала продукты, которые сжигают жир на животе

Дениз Остин, специалист в области фитнеса, объясняет: "Питание — ключевой фактор в поддержании тонуса мышц живота". Вот какие виды продуктов ускоряют метаболизм и помогают быстрее похудеть.

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Яйца. В них много жира и белка, поэтому они надолго насыщают.

Авокадо. Это отличный источник витаминов K, C и E, а также полезных для сердца жиров.

Грецкие орехи. Они богаты омега-3 жирными кислотами и входят в состав низкогликемической диеты. Считается, что такая диета помогает сжигать больше килокалорий, чем высокогликемическая.

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Крестоцветные овощи. Цветная, кудрявая капуста, брокколи богаты антиоксидантами, могут уменьшать воспаление.

Греческий йогурт. Это лакомство содержит много кальция, калия и белка. Исследования показывают, что молочные продукты с высоким содержанием белка хорошо насыщают.

Миндаль. В нём содержатся клетчатка, белок и полезные жиры. Ещё в статье, опубликованной в журнале Американской кардиологической ассоциации, отмечается, что ежедневное употребление 45 г миндаля приводит к уменьшению количества жира на животе.

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