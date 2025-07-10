Онколог порекомендовала завтрак для профилактики рака

Сбалансированный и богатый питательными веществами завтрак важен сразу по нескольким причинам. Одна из них - это поддержание общего здоровья. Тингтинг Тан, доктор медицинских наук, онколог и гематолог из клиники City of Hope в Ньюпорт-Бич (Калифорния, США), советует начинать день с цельного зерна, фруктов и орехов. Один из вариантов - это кремовая овсянка с черникой и пеканом.

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Вот несколько причин, почему врач-онколог Тан любит есть на завтрак овсянку с орехами и ягодами.

Цельные зёрна

Овёс содержит фитоэстрогены, антиоксиданты и клетчатку, которые снижают риск возникновения рака. Некоторые исследования связывают потребление большого количества клетчатки со снижением вероятности развития колоректального рака. Одна из причин этого может заключаться в поддержании здорового микробиома кишечника. В 1/2 стакана овсяных хлопьев содержится около 5 г клетчатки, а в порции кремовой овсянки с черникой и пеканом - 6 г.

Ягоды

В чернике много такого фитохимического вещества, как антоциан. Он уменьшает воспаление в организме и воздействие на него свободных радикалов. Исследования показали, что ягоды могут быть связаны и с более низким риском возникновения рака.

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Орехи

Пекан или миндаль дадут вам полезные жиры, клетчатку, растительный белок. Результаты одного обзора 2021 года показали, что употребление большего количества орехов может быть связано со снижением риска возникновения рака толстой кишки и смертности от онкологии. Также орехи содержат полифенолы, улучшающие здоровье кишечника, витамин Е, который предотвращает повреждение клеток, обладают противовоспалительным действием.

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