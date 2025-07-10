Какой чай может помочь снизить кровяное давление

Если вам нужно держать под контролем артериальное давление, то попробуйте чай из гибискуса. В некоторых научных работах говорится, что его регулярное употребление положительно влияет на сердце.

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Ряд научных исследований показал, что регулярное употребление чая из гибискуса помогает снизить артериальное давление. Особенно это касается людей с предгипертонией или гипертонией. В среднем систолическое давление (верхнее число) снижается на 5-7 мм рт. ст.

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Некоторые работы даже демонстрируют, что чай из гибискуса столь же эффективен, как и некоторые рецептурные препараты (каптоприл).

Чай из гибискуса снижает давление за счёт того, что блокирует АПФ (ангиотензинпревращающий фермент), который вызывает сужение кровеносные сосудов и повышает давление. Кроме того, этот чай обладает антиоксидантным эффектом, действует как лёгкое мочегонное.

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