Почему нельзя быстро есть

Если вы на приём пищи тратите меньше, чем 10-15 минут, то вы едите слишком быстро. Это может вызвать переедание, расстройство пищеварения, увеличение веса, а со временем повысить риск возникновения метаболического синдрома и диабета 2 типа.

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Вот почему опасно для здоровья слишком торопиться с приёмом пищи.

Пропуск сигналов сытости тела. Это может нарушить естественную регуляцию аппетита. Желудку нужно около 20 минут, чтобы подать мозгу сигнал о том, что вы наелись. В ином случае вы можете переесть. Одно исследование показало, что пережёвывание каждого кусочка 40 раз повышает уровень гормона GLP-1 (который помогает чувствовать сытость) и снижает уровень грелина (гормона голода).

Проблемы с пищеварением. Быстрое питание может привести к ощущению тяжести в желудке, изжоге, вздутию живота, газам, спазмам. Со временем это вызовет раздражение слизистой оболочки желудка и повысит риск развития гастрита.

Набор веса. Люди, которые быстрое едят, склонны потреблять большие порции и перекусывать чаще.

Повышение риска возникновения диабета 2 типа. Те, кто тратит на еду меньше 20 минут, имеют больше шансов на развитие диабета, чем люди, которые употребляют пищу в течение 30 минут и больше.

Вероятность развития метаболического синдрома. У тех, кто ест быстро, риск развития этого состояния в два-пять раз выше, чем у тех, кто ест медленно.

Усвоение меньшего количества питательных веществ. Если вы едите слишком быстро, то можете не пережёвывать её нормально, что затруднит усвоение витаминов, минералов, питательных веществ из неё.

Повышение риска возникновения удушья. Особенно если вы берёте большие куски, разговариваете во время еды или плохо пережёвываете пищу.

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