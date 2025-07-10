Какие продукты дадут естественный заряд энергии

Один из лучших способов получить энергию - это еда. Вот что должно быть в вашем рационе.

© Ferra.ru

Необработанные продукты. Ищите такие, которые содержат много магния, железа, витаминов группы В, углеводов.

Фрукты и овощи. Это сложные углеводы, в которых много веществ, повышающих уровень энергии. Некоторые овощи и фрукты также содержат витамин С: например, цитрусовые, брокколи, киви, листовая зелень, ананас, арбуз, перец.

Напитки без кофеина. К ним относится кокосовая вода, которая содержит много углеводов, магния и других электролитов, способных повысить уровень энергии естественным образом.

Постный белок. Такие продукты богаты железом и витамином В12. Это в том числе рыба, птица, красное мясо, тофу.

Цельное зерно и сложные углеводы. В цельных зёрнах больше железа, витамина B и клетчатки, чем в очищенных. Для этого ищите коричневый рис, булгур, фарро, лебеду.

Вода. Обезвоживание может привести к ощущению усталости и раздражительности. Исследования показывают, что оно плохо влияет на энергию, настроение, кратковременную память и концентрацию внимания.

Бананы. Благодаря смеси углеводов и клетчатки вы сможете восстановиться после тренировки.

© SimpleImages / Getty Images

Овёс. Это углевод, который содержит много минералов, витаминов, клетчатки.

Яйца. В них много витамина D, который нужен для крепких костей. Также яйца содержат тиамин, необходимый для выработки энергии.

Фасоль. Она полна сложных углеводов, которые дают стабильную энергию. Нут тоже содержит смесь углеводов, белков и клетчатки.

Ягоды. Черника поможет уменьшить усталость и повысить уровень энергии.

Орехи. В них много белка и полезных жиров, а также мало углеводов. Те орехи, которые содержат витамин B и магний, помогают бороться с усталостью.

Семена чиа. Они предлагают сбалансированную смесь белков, углеводов и жиров, содержат много железа и магния, которые нужны для повышения уровня энергии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.