Перечислены главные преимущества для здоровья кокосовой воды

Кокосовая вода - натуральный сладкий и освежающий напиток. Она содержит электролиты, витамины, минералы и отлично подходит для восстановления после тренировок, диареи, рвоты. Вот какую пользу для здоровья эта вода несёт.

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Увеличение уровня электролитов в организме. В коксовой воде есть натрий, магний, кальций, калий. Эти минералы нужны для баланса жидкости в организме, перемещения отходов, поддержания функций нервов и мышц. При этом кокосовая вода содержит меньше сахара, чем многие спортивные напитки, а также в ней есть углеводы, помогающие улучшить работу мышц.

Снижение артериального давления. Одна чашка кокосовой воды содержит 400 мг калия, который способствует снижению давления.

Защита от свободных радикалов. Это происходит благодаря антиоксидантам в кокосовой воде.

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Предотвращение образования камней в почках. Кокосовая вода выводит из организма лишние кристаллообразующие минералы.

Укрепление костей и зубов. Этому способствует сочетание в кокосовой воде кальция и фосфата.

Стабилизация уровня сахара в крови. Это происходит благодаря наличию в воде из кокосов магния.

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