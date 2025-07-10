Топ-12 продуктов, которые помогут жить дольше

Флавоноиды помогают жить дольше, уменьшая воспаление и риск возникновения хронических болезней. Содержатся они в самых разных напитках и продуктах.

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Чёрный и зелёный чай. Эти чаи - источник флавоноидов. Некоторые исследования показывают, что те, кто регулярно пьёт чай, может снизить риск возникновения болезней сердца, некоторых видов рака, артрита, диабета.

Яблоки. Благодаря регулярному употреблению этих фруктов можно защититься от рака и диабета.

Красное вино. Оно содержит большое количество антиоксидантов.

Виноград. Некоторые исследования показывают, что антиоксиданты в этом фрукте могут замедлять возникновение признаков старения.

Тёмный шоколад. Регулярное употребление небольшого кусочка такого шоколада может защитить здоровье сердца.

Апельсины. Согласно результатам исследований, цедра апельсинов содержит больше флавоноидов, чем другие цитрусовые. Это может потенциально снизить риск возникновения рака.

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Клубника. Она может защитить от рака, так как уменьшает воспаление и предотвращает возрастное ухудшение работы мозга.

Черника. Антиоксиданты в ней способствуют профилактике развития таких хронических болезней, как диабет, рак, сердечно-сосудистые заболевания. Также черника улучшает работу мозга у пожилых.

Грейпфрут. Розовые и красные грейпфруты снижают риск развития некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом кожура обладает более мощным антиоксидантным эффектом, чем мякоть.

Орехи. Миндаль, фисташки, грецкие орехи помогают предотвратить диабет и болезни сердца.

Соевые бобы. Это хороший источник растительного белка и антиоксидантов.

Листовые зелёные овощи. Мангольд, кудрявая капуста, руккола содержат антиоксиданты, уменьшающие воспаление и защищающие от хронических болезней.

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