11 причин есть больше фасоли

Фасоль - питательная, удобная, универсальная, экономичная бобовая культура. Она содержит клетчатку, белок, витамины и минералы, которые обеспечивают множество преимуществ для здоровья.

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Снижение уровня холестерина. Фасоль содержит большое количество клетчатки. Она помогает в снижении уровня холестерина в крови, впитывая жидкость и создавая гелеобразное вещество, выводящее холестерин из организма.

Обеспечение организма железом. В фасоли есть растительное железо, которое выполняет различные функции в организме. Например, оно нужно для неврологического развития, функционирования клеток, синтеза гормонов, физического роста. При этом фасоль содержит которое не усваивается организмом эффективно. Улучшить усвоение может помочь употребление вместе с этим продуктом пищи с большим количеством витамина С: попробуйте сочетать фасоль с жареным перцем.

Снижение кровяного давления. В фасоли от природы мало натрия и жира, а также много калия. Калий же помогает снизить артериальное давление.

Фолиевая кислота. Эта форма витамина В9 нужна при беременности, играет роль в метаболизме гомоцистеина, синтезе ДНК, быстром росте клеток.

Защита от диабета 2 типа. 1/2 чашки фасоли даёт около 11% суточной потребности в магнии.

Поддержание иммунной функции. Фасоль богата полифенолами, обладающими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. При этом их роль в иммунном здоровье продолжает изучаться.

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Пребиотики для здоровья кишечника. Резистентный крахмал содержится в фасоли и бобовых (горохе) и действует как пребиотик. Это повышает разнообразие бактерий в кишечнике, способствует поддержанию общего здоровья.

Поддержание регулярной работы кишечника. В фасоли много клетчатки, которая увеличивает объём стула и ускоряет его прохождение по кишечнику.

Увеличение чувства сытости. Пища, в которой есть белок, более сытная и может подавить аппетит.

Помощь в регуляции уровня сахара в крови. Одно исследование показало, что люди, которые придерживались диеты с низким гликемическим индексом и ели много бобовых (1 чашку в день) в течение трёх месяцев, наблюдали у себя снижение уровня сахара в крови, кровяного давления и массы тела.

Обеспечение организма белком. Те, кто предпочитает не есть мясо, могут получать белок из фасоли.

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