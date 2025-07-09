Как избежать проблем, связанных с солнцезащитным кремом

Солнцезащитный крем - один из лучших способов защиты от рака кожи и видимых признаков старения. Пользоваться им нужно ежедневно. Но вот с какими неприятными последствиями вы при этом можете столкнуться.

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Закупорка пор и акне. Если ваша кожа склонна к появлению прыщей, то выбирайте солнцезащитные средства с маркировкой «некомедогенные».

Раздражение кожи. Откажитесь от солнцезащитных кремов с такими ингредиентами, как fragrance, parabens, propylene glycol, methylisothiazolinone, avobenzone, otocrylene, oxybenzone (он может встречаться под названиями benzophenone-2, benzophenone-3, diosybenzone, mexenone, sulisobenzone или sulisobenzone sodium).

Химическая безопасность. Вместо химических солнцезащитных средств покупайте физические (минеральные) с оксидом цинка или диоксидом титана в качестве активного ингредиента.

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Морщины. Выбирайте солнцезащитный крем, который не будет подчёркивать структуру вашей кожи: например, это могут быть увлажняющие солнцезащитные средства или такие, которые предназначены для сухой кожи. Некоторые исследования также показывают, что солнцезащитный крем может обратить вспять признаки старения.

Дефицит витамина D. Получать витамин D можно не только от солнца, но и из продуктов питания: рыбы, яиц, грибов, обогащённых напитков.

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