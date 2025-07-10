Пять самых полезных напитков для сохранения здоровья

Существует топ-5 полезных напитков, которые отличаются хорошим вкусом и помогают восстановить организм. Об этом напомнил канал «Пансионаты «Забота о близких».

Основой здоровья остается чистая вода, для поддержания организма рекомендуется ежедневно пить не менее 1,5 литров воды. И вода — это именно вода, а не кофе или чай. На втором месте благодаря своим антиоксидантным свойствам находится зеленый чай. Кроме того, он укрепит иммунитет, простимулирует активное сжигание жиров и ускорит обмен веществ.

Свежие компоты и морсы поделятся своими витаминами. Зимой они помогут быстрее побороть простуду, а летом подарят свежесть и утолят жажду.

Свежевыжатые соки полезны при условии, что были только что приготовлены. Они насыщают организм всеми микроэлементами и витаминами. По полезности они следуют так: гранатовый, томатный, клюквенный.

Цинк, калий, железо, магний, фосфор содержатся в какао. Он сокращает риск развития болезни Альцгеймера благодаря находящимся в составе напитка флавоноидам и полифенолам. Также полезны для здоровья овощные, фруктовые и ягодные смузи.

«ГлагоL» сообщал, что китайские специалисты в течение семи лет проводили исследование и выяснили, что любители зеленого чая меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний и в целом живут дольше.