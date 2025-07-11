Перечислены витамины, которые помогут справиться с тревогой

Низкий уровень магния или витамина D в организме может повысить риск возникновения беспокойства. Чтобы решить эту проблему, эти добавки рекомендуется принимать вместе.

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Магний помогает нашему организму реагировать на умственные и физические нагрузки. Обзор восьми научных исследований показал, что в половине из них говорилось об облегчении симптомов тревожности, когда люди принимали добавки магния.

Что касается витамина D, то он важен для здоровья мозга и психического здоровья. Люди, у которых низкий уровень этого витамина, больше склонны к развитию тревожности.

Многие исследования демонстрируют, что приём витамина D уменьшает проявление тревоги и связанных с ней симптомов. Взрослые с генерализованным тревожным расстройством, которые принимали «солнечный» витамин раз в неделю в течение трёх месяцев, ощутили значительное улучшение симптомов тревоги. Также у них повысился уровень серотонина, отвечающего за настроение, сон, эмоции.

При этом лучше всего сочетать приём витамина D с приёмом магния. Дело в том, что магний способствует выработке этого витамина.

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