Какое нарушение стула самое опасное

Врач Мария Долорес Де Ла Пуэрта сравнила последствия для организма при запоре и диарее. Самое опасное нарушение стула она назвала в беседе с изданием Vanitatis.

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«Запор гораздо более токсичен, чем диарея», — заявила медик.

По ее словам, когда человек долго не может опорожнить кишечник, в организме накапливаются токсины, которые попадают в кровоток и разносятся по всему организму.

Из-за этого во многих внутренних органах может возникнуть воспаление, предупредила Де Ла Пуэрта. Кроме того, из-за запора нарушается микрофлора кишечника. Чтобы избежать проблем с дефекацией, она посоветовала сбалансированно питаться, пить много воды и регулярно заниматься спортом.

Ранее проктолог Елена Смирнова рассказала о симптомах наличия паразитов в организме. По ее словам, на заражение глистами может указывать как запор, так и диарея.