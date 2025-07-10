Шесть повседневных привычек, которые вредят позвоночнику

Боль в спине – симптом, известный практически каждому. Такая распространенность вызвана в том числе и тем, что привести к ней могут самые простые, «безобидные» на первый взгляд привычки. Эксперты перечислили несколько из них.

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Боль в спине может стать мучительным симптомом. Однако, если она вызвана определенными повседневными действиями, облегчение можно получить, просто изменив свой образ жизни.

Привычка сутулиться за столом. «Такое положение не причиняет прямого вреда позвоночнику, но оно приводит к ослаблению мышц кора, скованности сгибателей бедра и повышению давления на межпозвонковые диски», – объясняет Аммар Диван, врач- интервенционист по лечению боли в Северо-Западном медицинском центре лечения боли и здоровья позвоночника в Блумингдейле. Есть исследования, подтверждающие – длительное сидение в сгорбленном положение связаны с болью в пояснице.

Как это исправить? Сидя за столом, убедитесь, что ступни прижаты к полу, монитор находится на уровне глаз, позвоночник остается прямой. Должно казаться, что есть нить, поднимающая за макушку. Если кресло не обеспечивает нужной поддержки, можно положить под поясницу подушку и не забывать вставать и растягиваться каждые полчаса.

Привычка неправильно поднимать тяжести. Люди, посещающие залы, хорошо знают: поднимать тяжести следует, используя специальную технику. В обычной жизни многие об этой технике забывают. Между тем, боли в спине в большом числе случаев возникают именно по этой причине: попытка поднять таз с бельем одной рукой, держа в другой ребенка – риск заработать болевой симптом.

Что делать? Помнить о технике. Обязательно сгибайте колени, а не талию, когда нужно поднять тяжелое и держите предмет близко к телу. Подъем «с приседа» позволит поднимать тяжелое силой ног, а не спины.

Привычка постоянно смотреть в телефон. Непрерывный взгляд в телефон приводит к длительному сгибанию шеи. В момент прокручивания страниц на смартфоне шея наклонена вперед, а подбородок прижат к груди. Со временем такое положение приводит к перенапряжению позвоночника. «Эффект» сравним с тем, как если бы на шее в течение дня висел шар для боулинга.

Что может помочь? Делать перерывы в «общении» с телефоном. Во время использования держать его на уровне глаз, чтобы избежать изгиба шеи. В конце дня сделать упражнение: оттянуть подбородок назад, так, чтобы возникло ощущение, что появились дополнительные подбородки.

Привычка носить тяжелые сумки. Сумки с большим весом, которые перекидывают через плечо, создают асимметричную нагрузку на позвоночник. Неравномерная нагрузка негативно влияет на позвоночник, излишне нагружая мышцы.

Что делать? Если в качестве сумки выбран рюкзак, следует надевать оба ремня, чтобы нагрузка была равномерной. Также не нужно забывать очищать свои сумки от ненужных вещей, особенно те, которые носятся на одном плече. Во время движения можно перекладывать сумку с плеча на плечо для того, чтобы сбалансировать вес.

Привычка носить «неправильную» обувь. Неудачно подобранная обувь вредит не только ногам, но и позвоночнику. Например, высокие каблуки делают неестественном положение тела и могут нарушать осанку, что может приводить к болям в спине.

Какое решение? Физиотерапевт Линди Джексон рекомендует выбирать обувь с поддержкой стопы (хотя, по ее словам, сильная поддержка не нужна) и нейтральным подъемом – то есть без резкого перепада высоты от носка к пятке. Если от высоких каблуков отказаться нельзя, следует снимать их через несколько часов. Исследование, проведенное в 2024 году, показало, что каждые два часа ношения каблуков у участников увеличивали боль в спине примерно на один балл по шкале боли от 0 до 10.

Привычка спать на животе. Поза сна – вопрос индивидуальный: те, кто привык спать на животе и не испытывают никакого дискомфорта – могут продолжать это делать. Однако есть такие, кто замечает: после сна на животе возникает дискомфорт в спине.

Какие рекомендации? Эксперты говорят о том, что сон на боку и спине – оптимален для позвоночника. Для оптимального положения можно подкладывать подушку между коленями в положении лежа на боку, или под коленями, если спать на спине. Важно, чтобы для сна была «правильная» подушка, которая позволит шее оставаться в нейтральном положении.