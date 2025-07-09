Можно ли есть водянистый слой сверху йогурта

Когда вы открываете йогурт, можете заметить на нём тонкий водянистый слой. Что это за жидкость и что с ней лучше всего делать?

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Жидкость сверху йогурта - это сывороточный протеин. Если вы её видите после открытия продукта, то это нормально и вовсе не означает, что он испорчен.

Выливать эту жидкость тоже не стоит: она полезна для здоровья. Сывороточный протеин представляет собой полноценный белок. Также это отличный источник пробиотиков, витаминов и кальция. Тоби Амидор, эксперт по питанию и автор Health Shots, объяснил, что у сыворотки есть несколько преимуществ перед другими видами белка. Она надолго насыщает, легче переваривается и усваивается организмом.

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Жидкость может появиться в любом йогурте, но её количество зависит от типа продукта. Если это греческий йогурт, то этой жидкости у него будет меньше, так как его процеживают. Если же йогурт сделан из заменителей молока, то жидкость сверху него будет уже не сывороткой, а в основном водой.

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