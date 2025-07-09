Как велосипедистам защитить руки и запястья

При езде на велосипеде длительное давление на руль и тормоза может спровоцировать онемение и покалывание в пальцах. Если на это состояние не обращать внимание, со временем оно может привести к потере силы в кистях. У велосипедистов, кроме того, есть риск падений – и в таких ситуациях запястья травмируются чаще всего.

© Сибмеда

Эксперт телеканала «Доктор» дал рекомендации велосипедистам, как сократить риски повреждений рук.

Используйте велосипедные перчатки: они не только обеспечивают чувство комфорта, но и уменьшают давление на ладони и фиксируют запястья в правильном положении.

Выбирайте руль с толстыми грипсами: руль со специальными накладками помогает снизить нагрузку на руки, так как позволяет сжимать его не слишком сильно.

Следите за осанкой: неправильная осанка увеличивает нагрузку на руки, и особенно на запястья, тогда как правильная поза позволит равномерно распределить усилия по всему телу и снизит напряжение верхних конечностей.

Не игнорируйте болевые ощущения: чем раньше при их возникновении обратиться к врачу, тем проще и быстрее будет восстановление.

Важный совет: надевать шлем. Этот элемент экипировки не защитит руки, но он спасет от более серьезных травм головы и шеи в случае падения.