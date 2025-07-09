В Роскачестве назвали снижающие усталость продукты

В периоды повышенной утомляемости, апатии и снижения работоспособности особый подход к рациону поможет поддерживать жизненный тонус и чувствовать себя бодрее, рассказала в беседе с RT руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова.

«Основу противоусталостного питания должны составлять сложные углеводы. В отличие от простых сахаров, вызывающих резкие скачки глюкозы в крови, цельнозерновые крупы, овощи и корнеплоды обеспечивают постепенное высвобождение энергии. Гречка, овсянка, киноа, тыква, батат и свёкла богаты не только медленными углеводами, но и ценными микроэлементами, которые играют ключевую роль в работе нервной системы и помогают организму адаптироваться к стрессовым факторам», — объяснила специалист.

Также внимание стоит уделить качественным источникам белка, посоветовала она.

«В периоды повышенной утомляемости потребность в протеине возрастает, так как он участвует в терморегуляции, поддерживает мышечный тонус и укрепляет иммунную защиту. Не менее значимую роль играют полезные жиры, которые часто недооценивают в контексте борьбы с усталостью. Авокадо, орехи, семена льна и чиа, нерафинированные растительные масла холодного отжима помогают поддерживать гормональный баланс, улучшают усвоение жирорастворимых витаминов и способствуют длительному насыщению», — рассказала эксперт.

Кроме того, для поддержания энергетического баланса важно пить достаточно жидкости, заявила собеседница RT.

«Даже незначительное обезвоживание существенно снижает уровень энергии и концентрацию внимания. Помимо чистой воды, полезно включать в рацион травяные чаи с имбирём, корицей или шиповником. Они не только поддерживают водный баланс, но и обогащают организм ценными фитонутриентами», — заключила Давлекамова.

Ранее в Роскачестве объяснили влияние на здоровье растительной пищи в рационе.