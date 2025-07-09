Продукты богатые клетчаткой, которые помогут похудеть

Ключ к похудению - это рацион питания с высоким содержанием клетчатки. Вот из какой пищи вы её можете получить.

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Чечевица. На чашку этого продукта приходится 15,6 г клетчатки. Ещё в чечевице много белка: 17,9 г на чашку. Вместе клетчатка и белок замедляют пищеварение и способствуют выработке гормонов сытости.

Авокадо. В 201 г (одно авокадо) содержится 13,5 г клетчатки. Также этот фрукт содержит мало углеводов, много полезных жиров, предотвращает набор веса с течением времени, снижает уровень вредного холестерина.

Семена льна. Одна столовая ложка этих семян содержит 5,62 г клетчатки. Богато это семя также несколькими витаминами и минералами, в том числе магнием, медью, селеном.

Малина. Из одной чашки этих ягод вы получите 8 г клетчатки. Помимо этого, в малине много антиоксидантов, защищающих клетки от повреждений.

Брюссельская капуста. На чашку такой капусты приходится 4 г клетчатки. Согласно результатам исследования 2018 года, люди, которые ели больше овощей, были меньше склонны к набору веса и развитию ожирения по сравнению с теми, кто потреблял этих продуктов мало.

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Семена чиа. 28 г этих семян содержат 9,75 г клетчатки. Один обзор 2024 года продемонстрировал, что добавление семян чиа в рацион связано со значительным уменьшением окружности талии.

Ежевика. На чашку ежевики приходится 7,63 г клетчатки. Эта ягода - хороший источник фолата, витаминов С и К, марганца, защитных фенольных соединений, обладающих мощными антиоксидантными свойствами.

Чёрная фасоль. Из одной чашки такой фасоли вы получите 15 г клетчатки и 15,2 г белка. Благодаря этому она хорошо насыщает.

Овсяная крупа. 1/4 стакана этой крупы содержит 5 г клетчатки. Кроме того, в этой крупе больше белка, чем в овсяных хлопьях.

Эдамаме. Одна чашка этих бобов даст вам 8 г клетчатки и 18,5 г белка. Это сочетание поможет достичь здорового веса тела и будет поддерживать его.

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