Аллерголог развеяла мифы насчет гипоаллергенных животных

Главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог комитета здравоохранения Волгоградской области Анна Панина заявила, что с каждым годом увеличивается число людей с проявлениями различных аллергических реакций.

Хотя чаще всего аллергические реакции вызывают кошки и собаки, опасность могут представлять и другие животные. Вероятность развития аллергии зависит от активности аллергена, частоты контакта и его интенсивности. Чем выше концентрация аллергенов, тем больше риск появления повышенной чувствительности.

Если у человека есть аллергия на кошку или собаку, высока вероятность реакции и на других млекопитающих, например, кроликов или шиншилл. Интересно, что около половины людей с аллергией на домашних питомцев не являются их владельцами – они сталкиваются с аллергенами в общественных местах, сообщили в облздраве.

Симптомы могут возникнуть уже через 5 минут после контакта с животным и усилиться в течение 3 часов. К ним относятся: покраснение глаз, слезотечение, насморк, заложенность носа, кожный зуд, высыпания в месте контакта.

Аллергены животных распространяются не только при прямом взаимодействии. Они переносятся через одежду, волосы и обувь владельцев, поэтому могут присутствовать в транспорте, школах и детских садах. Даже там, где нет животных, возможен контакт с их аллергенами.