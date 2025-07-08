Что такое чекап организма и как его правильной пройти

Чекап организма — это современный подход к заботе о здоровье, позволяющий не просто лечить болезни, а предотвращать их. В отличие от стандартной диспансеризации, он дает персонализированную картину состояния организма, учитывая возраст, образ жизни и индивидуальные риски. Пройти такое обследование можно как для профилактики, так и перед важными жизненными изменениями, — например, во время планирования беременности или перед пластической операцией. «Лента.ру» вместе с врачами разобралась, чем чекап отличается от диспансеризации, какие анализы и исследования в него входят, как подготовиться и сколько стоит проверить здоровье в России в 2025 году.

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Что такое чекап организма

Чекап организма — это комплексная программа медицинского обследования, ее проводят для оценки общего состояния здоровья, выявления факторов риска и диагностики заболеваний. Обычно чекап состоит из исследований, которые подбирают не только по совету лечащего врача, но и с учетом пожеланий самого пациента.

Как рассказала в беседе с «Лентой.ру» старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Мария Хестанова, персональный чекап организма:

составляется с учетом возраста и пола, наследственности, жалоб, образа жизни и рисков;

может включать сдачу расширенных анализов, диагностику на современном оборудовании;

часто проводится по желанию пациента — как способ контролировать здоровье или получить полную картину перед началом новой фазы жизни (например, из-за смены работы, беременности, старта тренировок).

Пройти чекап организма можно амбулаторно или находясь в стационаре, в зависимости от того, какие обследования могут потребоваться.

Чем чекап отличается от диспансеризации

Диспансеризация — это государственная программа профилактических осмотров, которую можно пройти бесплатно по полису ОМС. В рамках нее всем проводят одинаковые обследования, утвержденные Минздравом.

Главная цель диспансеризации — вовремя выявить распространенные заболевания, такие как гипертония, диабет, онкология и сердечно-сосудистые нарушения.

Она проводится по строго регламентированному графику:

с 18 лет — один раз в три года;

с 40 лет — каждые два года.

Чекап, в отличие от диспансеризации, — это платный медицинский скрининг, которые предлагают частные медицинские центры и клиники. Причем программа медицинских исследований разрабатывается индивидуально для каждого пациента.

Обязательного расписания для прохождения такого обследования нет — делать его можно по желанию. «Оптимально проводить подобное обследование раз в год или раз в два года», — рассказала «Ленте.ру» главный врач «СМ-Клиника» на Лесной улице Ирина Поляева.

Если у человека есть хронические заболевания, необходимо проходить обследования по расписанию, которое составит лечащий врач.

Средние цены на чекап в России

Стоимость программы чекапа организма зависит от:

объема исследований;

квалификации врачей;

уровня клиники и используемого оборудования;

региона;

индивидуальных запросов.

В России, по словам Марии Хестановой, в 2025 году средняя стоимость базового чекапа варьируется от 7000 до 25 000 рублей.

«Расширенный чекап в среднем обходится от 30 000 до 100 000 рублей, а в премиальных клиниках стоимость может достигать 500 000 рублей», — заключила она.

Подготовка к прохождению чекапа

Достоверность результатов чекапа напрямую зависит от правильной подготовки пациента. К общим рекомендациям по подготовке к чекапу врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова относит:

исключение интенсивных физических нагрузок за 24-48 часов до исследования;

отказ от употребления алкоголя и кофе за 24-48 часов;

отказ от курения за два-три часа до обследования.

Перед прохождением чекапа важно проконсультироваться с врачом. Он расскажет о нюансах подготовки.

Если вы принимаете какие-либо лекарства, обязательно посоветуйтесь с врачом о том, нужно ли временно их отменить.

Как рассказала «Ленте.ру» врач Ирина Поляева, подготовка к разным программам чекапа может сильно отличаться. Одинакового подхода для тех, кто хочет проверить здоровье желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), и тех, кто планирует провести чекап сердечно-сосудистой системы, очевидно, нет.

«Некоторые исследования, например анализы крови, могут сдаваться как натощак, так и независимо от приема пищи. А перед некоторыми — допустим, перед колоноскопией — нужно принимать специальные препараты», — добавила Полина Лепилова.

Что входит в базовую программу чекапа организма

Базовая проверка здоровья включает основные лабораторные и инструментальные исследования. После получения результатов пациента ждет прием терапевта и консультации профильных специалистов по необходимости, рассказала Мария Хестанова.

Список базовых анализов

общий (клинический) анализ крови и мочи;

биохимический анализ крови (глюкоза, холестерин, ферменты печени и почек и др.);

коагулограмма (оценка свертываемости);

витамин D, ферритин, железо — по показаниям.

Некоторые анализы и осмотры разные для мужчин и женщин.

Для женщин: УЗИ малого таза, мазок на онкоцитологию, посещение гинеколога.

Для мужчин: простатический специфический антиген (ПСА), УЗИ предстательной железы, посещение уролога.

Список диагностических процедур

электрокардиограмма;

УЗИ органов брюшной полости;

УЗИ щитовидной железы;

рентген или флюорография;

измерение давления, ИМТ (индекс массы тела).

Полина Лепилова добавила, что в базовый чекап к стандартным анализам крови, мочи, кала и различных мазков можно по выбору добавить и другие виды исследований. Например, генетические тесты, КТ легких, флюорографию или денситометрию костей.

«При необходимости врач может назначать прицельные исследования, например МРТ какого-либо участка тела, гастроскопию, колоноскопию, ЭКГ, ЭхоКГ или спирометрию — оценку функции внешнего дыхания», — сказала врач.

Что входит в расширенный чекап

Расширенный чекап — это более глубокое обследование, рассчитанное на конкретные риски, возраст или цели.

«На рынке медицинских услуг есть возрастные программы чекапа, например "40+", "50+" — с акцентом на онкопоиск, сосудистые риски, диабет. Также бывают отдельно мужские и женские чекапы с акцентом на половые органы и гормональные профили», — рассказала Мария Хестанова.

Популярностью, по ее словам, пользуются специализированные чекапы организма. К таким можно отнести:

кардиологические (с нагрузочными тестами и холтером);

онкологические (онкомаркеры, МРТ/КТ, эндоскопия);

эндокринные (гормоны, УЗИ надпочечников, консультация эндокринолога);

фитнес-чекапы, противовозрастные и восстановительные программы;

постковидные — для оценки последствий перенесенной инфекции.

В рамках чекапов, по словам Полины Лепиловой, также могут использоваться и цифровые технологии, например:

умный тонометр — для мониторинга состояния здоровья пациента;

умный глюкометр — для проверки уровня сахара в крови;

«Эти гаджеты дают возможность пациенту в онлайн-режиме делиться с врачом результатами замеров или домашнего осмотра, а в случае каких-либо отклонений врач сам связывается с пациентом, чтобы принять необходимые меры», — добавила врач.

Какие заболевания можно выявить при чекапе

Обследование организма при помощи чекапа позволяет выявить широкий спектр заболеваний на ранних стадиях еще до появления симптомов. По словам Полины Лепиловой, это могут быть, например:

сердечно-сосудистые заболевания, в том числе ишемическая болезнь сердца, гипертония, риск инфаркта и инсульта;

нарушение углеводного обмена, среди которых инсулинорезистентность, сахарный диабет;

онкологические заболевания — допустим, рак шейки матки, предстательной железы или толстого кишечника;

заболевания щитовидной железы — например, гипотиреоз и аутоиммунный тиреоидит;

хронические болезни печени и почек;

остеопороз;

нехватка витаминов и микроэлементов.

Как понять результаты чекапа

Результаты чекапа должен интерпретировать только врач, поскольку он может оценить их в комплексе с учетом истории болезни, симптомов, возраста и пола.

«На основании данных обследования врач составляет индивидуальный план наблюдения или лечения, включая рекомендации по питанию, физической активности, прививкам и профилактике осложнений», — сказала Полина Лепилова.

Получение результатов чекапа, которые требуют дальнейшего обследования или подтверждения диагноза, у некоторых пациентов может вызвать тревогу и стресс, обратила внимание Ирина Поляева.