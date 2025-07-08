Многие до сих пор готовят на подсолнечном или оливковом масле, считая их универсальными и полезными. Но при высокой температуре растительные масла легко окисляются – особенно при жарке.

В процессе образуются вторичные продукты перекисного окисления липидов. Это токсичные соединения, которые могут негативно влиять на сосуды, печень и клетки организма.

Полезный продукт при нагревании превращается в источник потенциального вреда. Именно поэтому эксперты все чаще советуют выбирать для жарки масло с высоким порогом нагрева – например, кокосовое.

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Кокосовое масло устойчиво к высоким температурам: оно не разрушается и не окисляется при жарке. А значит, сохраняет свои свойства и не наносит вреда. Такой выбор поможет поддерживать здоровье печени и снизить нагрузку на пищеварительную систему.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Олег Абакумов.