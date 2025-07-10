В чем вред кондиционеров для здоровья

Врач Елена Алексенцева заявила, что кондиционеры опасны, если переохлаждать квартиру или офисное помещение. Если пользоваться кондиционером слишком рьяно, можно заболеть.

«Во время жары и духоты очень важно минимизировать поступление горячего воздуха и солнечного света в квартиру. Современные кондиционеры при грамотном использовании быстро снижают температуру, но важно не делать из помещения ледник. Бороться с жарой надо разумно, поскольку чрезмерное охлаждение воздуха в помещении может привести к спазмам сосудов, головным болям и простудным заболеваниям, особенно если разница температур между улицей и комнатой слишком велика», – сказала она в интервью РИА Недвижимость.

Эксперт указала, что воздух из кондиционера может привести к воспалению мышц и суставов, кроме того, он содержит микробы и аллергены.

Ранее «СП» сообщала о том, что врач рассказала, какие продукты лучше не брать с собой на пикник в жару.