В каких случаях для улучшения сна нужно пить магний, а в каких — мелатонин

Получить качественный сон может быть непросто. Известно, что помогают в этом такие БАДы, как мелатонин и магний. Но какое из этих соединений всё-таки действует эффективнее?

Вот несколько способов, при помощи которых мелатонин улучшает он.

Поддержание регуляции циркадных ритмов. Циркадный ритм влияет на то, когда вы ощущаете бодрость, а когда сонливость. Нарушить эти внутренние биологические часы могут сменная работа, смена часовых поясов, нехватка солнечного света в течение дня, воздействие яркого света от экранов ночью. Добавки с мелатонином помогают некоторым людям восстановить здоровый режим сна и бодрствования.

Ускорение засыпания. Это может принести пользу людям с периодической бессонницей. Согласно результатам одного метаанализа, мелатонин может помочь также спать дольше и крепче. Ещё эти добавки полезны для тех, у кого синдром задержки сна: когда человек перед тем, как заснуть, обычно просто лежит в течение двух или более часов.

Борьба с первичной бессонницей. Она представляет собой проблемы со сном, которые не вызваны другими медицинскими проблемами. Часто люди с таким заболеванием сталкиваются с трудностями с засыпанием или поддержанием сна либо просыпаются рано утром и не могут снова заснуть.

Магний тоже улучшает сон, но за счёт немного других механизмов.

Регулирование гормонов стресса. В ходе одного 24-недельного исследования выяснилось, что уровень кортизола в моче у тех, кто принимал 350 мг добавки с магнием, был ниже, чем у людей, которые пили плацебо.

Поддержание выработки нейротрансмиттеров, способствующих сну. Магний стимулирует рецепторы гамма-аминомасляной кислоты в мозге, что уменьшает активность мозга и способствует возникновению чувства сонливости. И наоборот: нехватка магния может ухудшить качество сна и увеличить число ночных пробуждений.

Итак, мелатонин напрямую влияет на циркадный ритм. Поэтому он идеально подойдёт при нарушениях сна, связанных с путешествиями, работой по сменам, хронической бессонницей. Но проблема в том, что при регулярном приёме таких добавок подавляется естественная выработка мелатонина организмом. Это значит, что вам могут потребоваться позже более высокие дозы. Ещё многие люди чувствуют себя из-за приёма мелатонина сонливыми по утрам. Также это вещество может взаимодействовать с различными лекарствами.

Магний способствует расслаблению за счёт того, что успокаивает нервную систему и мышцы. Это может быть полезно для тех, у кого проблемы со сном из-за стресса или из-за лёгкого дефицита магния.

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