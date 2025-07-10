Как правильно варить кашу, чтобы принести пользу сердцу

В простых крупах содержатся микроэлементы и витамины, которые станут опорой для здоровья сосудов и сердца, но главное — правильно их выбрать и приготовить. Об этом напомнил канал «RASHE — о здоровом образе жизни, красоте и счастье».

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Каши могут стать базой, на которой легче держать артериальное давление под контролем, улучшить работу сердца и снизить риск хронических воспалений. Так, овес и гречка богаты бета-глюканами и рутином — они укрепляют стенки сосудов, а магний и калий поддерживают ритм сердца и улучшают кровообращение.

Главное при варке каши выбирать крупу из цельных зерен, она меньше обработана и более полезна. Готовить крупу надо на воде и лучше с добавлением овощей, без сахара. Польза каши снизится, если добавить в нее сливочное масло. И кроме того, необходимо контролировать размер порции, так как в больших объемах каша способствует набору веса.

Удобнее всего начинать варить полезные каши из овсянки или гречки. Добавлять в них уместно зелень, овощи, льняное масло и авокадо.

«ГлагоL» сообщал ранее, что «быстрые» хлопья — это скрытый сахар. Их гликемический индекс сравним с конфетами, поэтому они вызывают резкий скачок сахара в крови и чувство голода спустя час.