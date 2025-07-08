Многие сталкиваются с тем, что вес стоит на месте, несмотря на спорт и правильное питание. В чем дело?

Полезные продукты не всегда низкокалорийны. Тост с творожным сыром, рыбой и авокадо может содержать больше калорий, чем латте с круассаном. Горсть орехов по энергетической ценности сопоставима с горстью конфет.

Для снижения веса необходим дефицит калорий. Состав продуктов и польза имеют значение, но без энергетического дефицита снижение массы тела невозможно.

Важен также объем пищи. Высококалорийные продукты в небольшом объеме не дают ощущения сытости. Прием пищи, на половину состоящий из овощей, позволяет дольше сохранять насыщение при меньшем количестве калорий.

Три недорогих продукта, которые помогут снижать вес

Физическая активность способствует общему тонусу и здоровью, но при попытке снизить вес питание играет ключевую роль. Одна тренировка сжигает в среднем 600-700 ккал, тогда как изменение рациона позволяет достичь большего эффекта в долгосрочной перспективе.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-эндокринолог Максим Кузнецов.