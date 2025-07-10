Обвисшая грудь у мужчин: откуда берется и как от нее избавиться

Обвисшая грудь у мужчин: откуда берётся и как от неё избавиться? Ответ врача
Увеличение грудных желёз у представителей сильного пола называется гинекомастия. Такое заболевание доставляет не только физические неудобства, но и сказывается на внутреннем состоянии. Например, начинает ухудшаться самооценка. Какое лечение необходимо в этой ситуации — раскрыл пластический хирург Георгий Карапетян.
Откуда берётся гинекомастия
Гинекомастия может быть истинной и ложной. В первом случае она возникает из-за нарушения гормонального фона, объяснил специалист в беседе с RuNews24.ru.
По его словам, наиболее уязвимы перед этой болезнью спортсмены, которые злоупотребляют гормональными препаратами. К ним относятся в том числе бодибилдеры, отметил врач.
Вторая ситуация вызвана не гормональным сбоем, а гипертрофией жировой клетчатки в области груди.
Если недуг стал развиваться во время полового созревания, то в дальнейшем он может стать причиной сутулости. Это связано с тем, что подростки в попытке скрыть недостаток часто сводят плечи.
Из-за подобной походки искривляется позвоночник, предупредил доктор.
Как решить проблему
Избавиться от лишней ткани и вернуть прежний вид груди можно только одним путём — хирургическим, подчеркнул Карапетян.
В случае локального отложения под кожей клетчатки делается прокол, который позволяет потом выполнить липосакцию (удалить жировые отложения), уточнил медик.
При этом не исключено, что пациент вновь столкнётся с этой проблемой. Это может произойти, например, при резких колебаниях веса, указал он.
Хирург добавил, что лекарства, косметология, массажи и вакуумные методики не помогут при гинекомастии.
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