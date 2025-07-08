Врач-кардиолог Анастасия Малай в беседе с РИАМО заявила, что для того, чтобы избежать риска образования тромбов в летний период, необходимо пить больше воды, активно двигаться, а при болях в ногах и отеках обращаться за помощью к врачу.

Как заметила собеседница издания, лето и тромбы – это не просто сезонная тема, а реальная угроза для людей с факторами риска. Она обратила внимание на то, что повышенные температуры, обезвоживание, снижение физической активности и особенности образа жизни в жару могут способствовать сгущению крови и образованию тромбов.

Особенно внимательными, по словам Малай, должны быть люди с варикозной болезнью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, лишним весом, онкологией, те, кто недавно перенесли операции, а также беременные и принимающие гормональные препараты.

Для защиты от образования тромбов в летний период специалист рекомендует пить достаточно воды, регулярно двигаться и разминаться, носить компрессионный трикотаж, по показаниям, особенно при варикозе или во время перелетов, контролировать вес и питание, не пренебрегать антикоагулянтами при их назначении и избегать перегрева.

Кардиолог советует обращаться за медицинской помощью при появлении резкой боли в ноге, отека, покраснения, одышки, боли в груди, внезапной слабости, а также при недомогании после перенесенного перелета или длительной поездки.

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