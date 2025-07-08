Перечислены три стадии опасных для здоровья тепловых заболеваний

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Ольга Березкина в беседе с «Российской газетой» рассказала, для кого жара представляет смертельную угрозу, а также она предупредила об опасности тепловых заболеваний.

Специалист отметила, что в случае с жарой в группу риска входят пожилые, беременные, дети, люди с астмой, болезнями сердца, ограниченной подвижностью, а также те, кто работает на свежем воздухе. Как заметила собеседница издания, усилить непереносимость жары могут некоторые лекарства, влияющие на потоотделение, в частности, антидепрессанты, среди которых селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, трициклические препараты, нейролептики и сердечно-сосудистые препараты.

Березкина предупредила, что существует три стадии тепловых заболеваний. Первой и самой легкой она назвала тепловые судороги и непроизвольные мышечные спазмы во время физнагрузок. Второй стадией является тепловое истощение с учащенным пульсом, сильным потоотделением, тошнотой и сильной усталостью, продолжила эксперт. По словам невролога, третья стадия – это смертельной опасный тепловой удар, который «бьет» по почкам, мозгу и системе кровообращения. К симптомам специалист отнесла горячую сухую кожу, рвоту, головокружение, спутанное сознание, повышение температуры до 41 градуса. В этом случае необходима срочная медицинская помощь, подчеркнула врач.

Собеседница издания рекомендует в случае перегрева охлаждать тело, а не руки и ноги, иначе приток крови к конечностям из-за сокращения мышц будет нарушен. Лучший выход, по мнению Березкиной, – лечь в ванну с прохладной водой. Также она посоветовала не забывать употреблять достаточное количество воды, а именно не менее 1,8 литра в день. Пить ее надо постоянно в течение дня, добавила специалист.

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