Какие правила помогут спастись от аномальной жары

В период аномальной жары, которая ожидается в Москве и Подмосковье, важно выпивать не менее двух-трех литров чистой воды в день, чтобы избежать обезвоживания. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Они рекомендуют ограничивать пребывание на улице с 11:00 до 17:00 в пик жары, стараться использовать кондиционер или вентиляторы. На улицу не рекомендуется выходить без шляпы, зонта и солнцезащитного крема. Лучше всего надевать светлую, свободную одежду из натуральных тканей (хлопок, лен).

Специалисты также советуют снизить физическую активность, есть более легкую пищу (фрукты, овощи, салаты) и следить за здоровьем. При их появлении симптомов теплового удара (головокружение, тошнота, слабость) важно немедленно идти к врачу.

Вврач-диетолог Екатерина Ширшова до этого говорила, что огурцы и помидоры, а также различные ягоды помогут легче пережить жаркую погоду, когда снижается аппетит. В качестве облегченного белка можно выбрать отварную курицу, рыбу или яйца. В жару также можно готовить крупы в виде салатов или теплых гарниров (например, отварной булгур с огурцом, перцем и зеленью).