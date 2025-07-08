Гамбургеры или хот-доги: что полезнее для здоровья

На самом деле гамбургеры и хот-доги по питательности отличаются друг от друга. В одном из них больше жира, а другой подвергается более сильной обработке.

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Хот-доги делают из обработанного мяса. Обычно его готовят при помощи смешивания различных частей свинины, говядины и/или курицы с консервантами, солью и ароматизаторами. С другой стороны, в гамбургер добавляют обычно только говяжий фарш.

В гамбургерах содержится на одну порцию примерно в четыре раза больше белка, чем в хот-доге. Оба продукта также отличаются большим количеством общих и насыщенных жиров, но в гамбургере их чуть больше. Наконец, на одну порцию хот-дога приходится намного больше натрия, чем на одну порцию гамбургера.

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В целом у гамбургеров есть преимущество перед хот-догами. Они подвергаются менее сильной обработке, в них меньше натрия, а также гораздо больше белка на порцию.

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