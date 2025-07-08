Топ-6 полезных завтраков для похудения

Ленивая овсянка с семенами чиа и другие лучшие завтраки для похудения
Завтрак может действительно помочь в потере веса, если вы выберите правильные продукты. Для этого они должны содержать три основных макронутриента: белок (яйца, греческий йогурт, тофу), полезные жиры (авокадо, орехи, семена, оливковое масло), сложные углеводы (овощи, фрукты, цельные зёрна, семена чиа).
Вот несколько простых идей для завтрака, способствующего похудению.
Ленивая овсянка с семенами чиа. Добавьте к ней с утра ещё немного свежих фруктов и рубленых орехов.
Овощной скрамбл с тофу. Приготовьте это блюдо на оливковом масле с овощами (шпинатом, грибами, цуккини) и подавайте его с цельнозерновыми тостами или фруктами.
Миска греческого йогурта. Добавьте к йогурту ореховую пасту, гранолу с низким содержанием сахара и ягоды.
Тост с авокадо и яйцом. Возьмите для него цельнозерновой хлеб, добавьте овощи, а сверху положите яйцо.
Протеиновый коктейль. Для его приготовления смешайте фрукты, листовую зелень, семена чиа, ореховое масло. Сверху добавьте щепотку корицы.
Овощной хэш из батата. Запеките батат, обжарьте овощи и добавьте сверху яйцо.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.