Чего не хватает в рационе большинству россиян

Большинство россиян сегодня испытывают те или иные дефициты питательных веществ из-за дисбаланса в рационе. По данным ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, потребность в овощах у россиян закрыта лишь на 26 процентов, фруктах - на 23 процента, нежирных молочных и кисломолочных продуктах - на 13, мясе - на 20 процентов, картофеле - на 37 процентов от нормы. Рацион перекошен в пользу отнюдь не полезных продуктов: сахара мы едим почти втрое больше, чем нужно (288 процентов), сливочного масла и жиров - в 1,5 раза (160 процентов), соли - в 2-2,5 раза больше - 10-12 граммов в день по сравнению с рекомендуемыми ВОЗ пятью граммами.

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Как результат - в стране растет число алиментарно-зависимых заболеваний (от лат. alimentum - пища). Самое распространенное - ожирение, которое становится реальной эпидемией. Выход специалисты видят в функциональных и специализированных пищевых продуктах.

Обогащенные полезными компонентами продукты могут восполнить дефициты питательных веществ. Эту тему обсуждали и на недавнем форуме "Здоровье нации - основа процветания России", и на ПМЭФ-25. "Мы не получаем все нужные компоненты с едой, поэтому в рационе обязательно должны быть продукты с обогащенным составом, а также специализированные, разработанные для диетического, профилактического и лечебного питания", - сказал научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии, академик РАН Виктор Тутельян.

"Термин "функциональное питание" подразумевает употребление пищи, которая не только обеспечивает энергетические и пластические потребности организма, но и способствует улучшению здоровья и общего самочувствия, а также снижает вероятность развития различных заболеваний, - пояснил "РГ" доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко. - Функциональные продукты здоровые люди всех возрастов могут включать в ежедневный рацион без радикального изменения пищевых привычек".

На одной из сессий ПМЭФ тему важности обеспечить населению возможность питаться рационально продолжил руководитель Роскачества Максим Протасов.

"Мы много говорим о мерах стимулирования потребления здоровых продуктов. Этого можно добиваться через информационные кампании с участием СМИ, через введение дополнительных акцизов на не самые полезные продукты. В странах Западной Европы введены акцизы на сладкие газированные напитки. То же самое сделали в Мексике и получили положительный результат. В 2023 году такой акциз был введен в России. В результате во многих напитках содержание сахара снизилось в два раза", - рассказал Протасов.

Правда, мониторинг продукции показал, что вместо сахара производители стали использовать сахарозаменители, а их влияние на организм, по крайней мере некоторых, еще до конца не изучено.

Кроме "кнута", отметил глава Роскачества, имеет смысл применять и "пряник" - поощрять производителей выпускать более натуральную и полезную еду. Перспективный инструментарий - субсидирование производителей таких продуктов. Или упрощенная сертификация при продвижении полезных продуктов на рынок, отметил Протасов.

Государство хочет побудить аграриев и перерабатывающую отрасль производить более полезную еду. Три года назад был принят федеральный закон об органической продукции.

До недавнего времени не существовало единого национального стандарта, ГОСТа, и любой производитель мог написать на этикетке модные слова "функциональный" или "полезен для здоровья", "обогащенный витаминами", "натуральный", преследуя маркетинговые цели. На практике такой продукт мог оказаться совершенно обычным. В Роскачестве предложили специальную маркировку. Если на упаковке нанесен знак Роскачества - зеленый пятигранник с надписью "функциональный продукт", - значит, покупатель гарантированно получает действительно качественную и полезную еду.

"Система сертификации запущена. Появились первые функциональные продукты на рынке, отмеченные национальным знаком. И мы считаем, что выстраивание такой линейки от органической зеленой продукции к функциональной продукции должно серьезно улучшить качество еды россиян", - заключил Максим Протасов.

Обогатить питание россиян могут функциональные продукты, которые можно включать в ежедневный рацион без изменения пищевых привычек

Впрочем, пока с правовой точки зрения в отношении функциональных и специализированных продуктов питания существуют определенные несостыковки. И регуляторам еще предстоит выстроить законодательство так, чтобы ни в терминологии, ни в понятийном аппарате не было разночтений.

"Термин "функциональные продукты" появился в России в 2005 году вместе с ГОСТ 52349, в котором и было зафиксировано само это понятие, - пояснил "РГ" ведущий научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов ФИЦ питания и биотехнологии Варужан Саркисян. - И до сих пор, когда мы говорим о функциональных пищевых продуктах, мы подр азумеваем, что это продукты, обладающие научно обоснованными и подтвержденными свойствами, снижающими риск развития заболеваний, связанных с питанием, восполняющие имеющиеся дефициты питательных веществ, сохраняющие и улучшающие здоровье за счет наличия в их составе функциональных пищевых ингредиентов".

Позитивные результаты дало в разных странах увеличение акцизов на вредную продукцию, например, на чипсы и сладкие газированные напитки

Казалось бы, все четко и понятно. Но есть одно "но". С 2011 года Россия и другие страны вошли в состав Таможенного союза ЕАЭС, и теперь законодательство у нас определяется техническими регламентами этого союза, в которых нет термина "функциональный пищевой продукт", но есть специализированная пищевая продукция для диетического, профилактического или лечебного питания; продукты для спортсменов, беременных и кормящих; детская пищевая продукция; обогащенные пищевые продукты. Заявленный эффект при их употреблении должен подтверждаться результатами клинических испытаний. Для функциональных пищевых продуктов такого требования нет.

"Нам еще предстоит выработать единые нормативные документы для этих целей. При Роспотребнадзоре создана соответствующая рабочая группа. Когда правовые пробелы будут ликвидированы, ситуация станет более прозрачной", - отмечает эксперт.

При этом уже сегодня немало продуктов, продающихся в российских магазинах, по сути, являются функциональными - когда производители по собственной инициативе обогащают их полезными компонентами.

Кстати

Какие функциональные продукты уже есть в России?

К ним относятся те, в составе которых есть функциональные пищевые ингредиенты:

пищевые волокна (например продукты с клетчаткой и отрубями, кисломолочные продукты с инулином);

витамины (обогащенный хлеб, печенье, кисломолочные продукты);минеральные вещества;

полиненасыщенные жирные кислоты;

антиоксиданты;

пребиотики (продукты с инулином, фруктоолигосахаридами, галактоолигосахаридами);

пробиотики (продукты с лактобактериями и бифидобактериями, живыми йогуртными культурами).

С развитием технологий ассортимент такой продукции будет расширяться. В планах производителей - продукты с адаптогенами и разработанные специально под конкретные потребности.