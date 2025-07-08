Эксперт рассказал, в каких водоемах нельзя купаться

Водоёмы Центральной России прогрелись до комфортной температуры, идеально подходящей для купания. Так, например рядом с городом Звенигородом температура воды в Москве-реке составляет 19 градусов. К выходным она поднимется до 20–23 градусов. Однако несмотря на тёплую воду и большое желание освежиться от изнывающей жары, купаться стоит только в тех местах, которые получили официальное разрешение от Роспотребнадзора. Какие водёмы лучше обходить стороной в беседе с Авторадио рассказал представитель Роспотребнадзора Михаил Лебедев:

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«Самым опасным для здоровья человека вариантом водоема является неглубокий водоем со стоячей водой, с илистым дном. В водоеме утки и другие водоплавающие птицы, купаются бродячие животные. В прибережной зоне обитают грызуны, прежде всего крысы. И не лучшим вариантом является, конечно же, большое количество людей и в воде, и на берегу. Это связано с тем, что все-таки коронавирусная инфекция нас еще может подстерегать в местах массового скопления людей. А вот такой перенаселенный пляж - это один из опасных вариантов. Ну и, конечно же, наличие рядом каких-то промышленных предприятий, автомагистралей. То есть все это только ухудшает ситуацию»‎.

Эксперт напоминает, если у водоема стоит табличка "Купание запрещено", значит для этого есть основания. Поэтому не стоит этим пренебрегать и лезть в воду. Всю информацию о местах, пригодных для купания можно найти в открытом доступе в интернете или же в территориальных отделах Роспотребнадзора.