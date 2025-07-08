Как матча может помешать усвоению железа из продуктов

Матча — это разновидность порошкообразного зелёного чая. Он содержит уникальное сочетание кофеина и L-теанина, а также танины, которые могут затруднять усвоение железа.

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В матче по сравнению с зелёным чаем содержится намного больше полифенолов, способных блокировать усвоение железа организмом. Но касается это, как отмечает Дебби Петипен, магистр делового администрирования, сертифицированный диетолог, представитель Академии питания и диетологии, в основном негемового железа (из растительной пищи), а не гемового железа в мясе. Последнее усваивается легче и не так подвержено воздействию полифенолов.

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Согласно результатам исследований, даже одна порция зелёного чая во время еды может снизить усвоение негемового железа на 60–90%. Матча же влияет ещё сильнее на этот процесс.

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