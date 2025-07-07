Японская ходьба или 10 000 шагов: что выбрать для лучшего результата?

Ходьба – доступный и простой способ физической активности. Есть люди, которые просто любят прогулки или привыкли ходить пешком до работы, а есть такие, кто ставит особые цели, выбирая определенные форматы ходьбы: например, японскую ходьбу или формат «10 000 шагов».

Японская ходьба – это чередование быстрой и медленной ходьбы каждые 3 минуты в течение 30 минут. Правило «10 000 шагов» – это ежедневная цель по количеству шагов.

Рассказывая об японской ходьбе, эксперт verywellh Дара Форд из Школы образования, преподавания и здравоохранения Американского университета указывает на то, что японская ходьба, которую можно назвать «интервальной ходьбой», может помочь укрепить сердечно-сосудистую систему лучше, чем размеренная ходьба.

Для тех, кто желает повысить интенсивность упражнений без увеличения ударной нагрузки – японская ходьба может стать решением. По сути, любая активность, которая увеличивает частоту сердечных сокращений, может быть полезна для укрепления сердечно-сосудистой системы. Но если такие занятия становятся в тягость, есть риск их бросить. Те, кто не желает излишне напрягаться, могут добиться пользы для здоровья и с помощью простой, равномерной ходьбы.

С точки зрения траты калорий японская ходьба выигрывает. Увеличение кардио, занятия с высокой интенсивностью приводит к более активному расходу калорий. Однако, количество калорий, сжигаемых во время тренировки – это еще и индивидуальный вопрос, у каждого показатели будут свои.

В целом, переход от размеренной ходьбы к японской может помочь тем, кто достиг определенной физической формы и хочет продвинуться дальше или тем, кому важно держать вес под контролем. Во время интервальной ходьбы можно сжечь больше калорий за единицу времени, чем во время размеренной ходьбы. Преимуществом для занятых людей может стать и то, что сеанс японской ходьбы длится 30 минут, тогда как для 10 000 шагов потребуется от 1,5-2 часов.

Эксперты указывают на то, что «10 000 шагов» – это условная рекомендация. Нет строгих научных данных, подтверждающих, что именно это количество имеет особое воздействие на здоровье. Поэтому главное правило – просто больше двигаться и делать это регулярно, постепенно увеличивая нагрузку за счет увеличения шагов или смены интенсивности.