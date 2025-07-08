К чему может привести еда на бегу

Доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Пироговского университета Ольга Тарасова заявила, что еда на бегу приводит к стрессу и хроническим заболеваниям ЖКТ.

По её словам, которые приводит «Газета.Ru», приём пищи на ходу активирует в организме стрессовую реакцию «бей или беги», что нарушает пищеварение. При движении человек меньше жуёт, ротовая полость недостаточно обрабатывается ферментами, а ЖКТ не успевает подготовиться к перевариванию пищи — нарушаются кровоснабжение и работа желудка.

«Срабатывает система выработки кортизола — стрессового гормона, который не позволяет нам полноценно переваривать пищу. В итоге это приводит нас к ряду состояний, одним из которых является переедание», — отметила эксперт.

Кроме того, на бегу человек обычно употребляет пищу, которую удобно держать в руке. Это не полноценные приёмы пищи, а преимущественно углеводные и жировые продукты с низким содержанием белка. Такая еда провоцирует переедание, что негативно влияет на весь организм, вызывает метаболические нарушения и может привести к ожирению и проблемам с сердечно-сосудистой системой.

В итоге возникает масса нарушений, которые приводят к нарушению микрофлоры кишечника, гастриту, колиту и синдрому раздражённого кишечника, заключила доктор.

Ранее врач Михаил Кутушов посоветовал избегать перегрузок в жаркую погоду, так как в подобных условиях организм начинает работать в стрессовом режиме.