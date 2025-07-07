Эксперт оценил пользу упражнений с фитнес-резинками для похудения

Ассистент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Института профилактической медицины Пироговского университета Алексей Шишкин оценил пользу упражнений с фитнес-резинками для похудения. Его слова приводит «Газета.Ru».

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Врач заявил, что занятия с резинками помогают похудеть в комплексе с правильным питанием и другими видами активности.

«Упражнения с фитнес-резинками эффективно нагружают мышцы, ускоряют метаболизм и повышают общий расход калорий во время тренировки и после нее. Кроме того, они отлично дополняют кардионагрузки (бег, ходьба, велосипед), которые традиционно считаются основными для жиросжигания», — отметил он.

По мнению специалиста, фитнес-резинки незаменимы для работы над ягодицами и бедрами.

«Фитнес-резинки дают переменное сопротивление (усиливается в пиковой фазе движения), отлично "добивают" мышцы, изолируют целевые группы (особенно мелкие и средние), улучшают стабильность суставов и активируют мышцы-стабилизаторы», — подчеркнул Шишкин.

Ранее фитнес-тренер Яна Стулень посоветовала эффективные упражнения на пресс. Она предложила пять вариантов обычных упражнений и четыре — с утяжелителями.