Как часто нужно мыть голову летом

Заместитель главного врача страховой компании AXA Health, доктор Паллави Брэдшоу назвала оптимальную частоту мытья головы летом. Соответствующий комментарий приводит Daily Mail.

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Специалист считает, что мыть голову в теплое время года, особенно в жару и период цветения деревьев и растений, необходимо каждый день.

«Пыльца может оставаться не только на нашей одежде, но и на нашем теле и волосах. Поэтому тем людям, которые страдают аллергией, нужно принимать душ, тщательно мыть голову и менять одежду после выхода на улицу», — объяснила Брэдшоу.

Собеседница издания отметила, что ежедневное мытье головы и принятие душа помогут минимизировать симптомы аллергии.

«Рекомендуется принимать теплый, а не горячий душ, чтобы избежать пересушивания кожи, и, по возможности, использовать гипоаллергенные мыла или шампуни», — подчеркнула эксперт.

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