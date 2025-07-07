Врач призвал отказаться от мочалки в душе

Врач Хорхе Анхель призвал намыливаться в душе руками, а не использовать для этих целей мочалку. Об опасности последней он рассказал изданию Vanitatis.

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«Наука говорит, что лучше намыливаться руками вместо мочалки, поскольку она накапливает большое количество влаги из-за чего становится идеальной средой для размножения грибков и бактерий», — пояснил Анхель.

По его словам, эти патогены приводят к различным инфекционным заболеваниям кожи, раздражению и неприятному запаху. Если же человек не хочет отказываться от мочалки, ему стоит регулярно ее менять. Также после душа важно хорошо отжать изделие и дать ему высохнуть в проветриваемом помещении, посоветовал врач.

Ранее врач Хусейн Ахмат предложил перестать пользоваться одним полотенцем на двоих. По его словам, из-за этого люди могут заразиться герпесом и другими заболеваниями.