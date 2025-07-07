Перечислены преимущества тренировок с фитнес-резинками

Упражнения с фитнес-резинками помогают ускорить обмен веществ, что способствует похудению, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Института профилактической медицины Пироговского университета Алексей Шишкин.

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«Похудение происходит при дефиците калорий, когда вы тратите больше энергии, чем потребляете. Упражнения с фитнес-резинками эффективно нагружают мышцы, ускоряют метаболизм и повышают общий расход калорий во время тренировки и после нее. Кроме того, они отлично дополняют кардионагрузки (бег, ходьба, велосипед), которые традиционно считаются основными для жиросжигания. Так что да, резинки помогают похудеть в комплексе с правильным питанием и другими видами активности», — отметил врач.

Регулярные тренировки с постепенным увеличением сопротивления резинки (переход на более жесткие уровни) приводят к росту мышечного тонуса, улучшению рельефа и созданию более подтянутого, упругого силуэта, добавил доктор.