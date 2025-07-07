Названы категории людей, которым опасно проходить 10 000 шагов в день

Прохождение 10 тыс. шагов в день в быстром темпе может вызвать боль и воспаление при ревматоидном артрите и других заболеваниях суставов. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

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По его словам, это также представляет опасность для пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями, например при ишемической болезни сердца, атеросклерозе и гипертонии.

«Такая ходьба учащает пульс, сердце начинает усиленно качать кровь и появляется одышка, потому что воздуха не хватает. Все это чревато предобморочным состоянием и развитием стенокардии напряжения», — уточнил Лишин.

Кроме того, такая прогулка может навредить астматикам, потому что они могут начать задыхаться. Однако врач добавил, что в целом ходьба полезна для людей любого возраста, если они будут следить за своим самочувствием и комфортом.

Ученые из Норвегии и Дании до этого выяснили, что регулярная ходьба снижает риск хронической боли в пояснице на 23%. Однако для достижения такого эффекта гулять нужно более 100 минут в день. В исследовании приняли участие более 31 тысячи человек. Испытуемым выдали специальные датчики — акселерометры, — которые на протяжении недели фиксировали уровень физической активности участников, включая длительность и интенсивность ходьбы.