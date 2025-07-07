Назван идеальный летний перекус против вздутия живота

Летом вздутие живота может беспокоить чаще из-за жары, переедания и смены привычного рациона. Эксперт по здоровью кишечника Стивен Хегарти рассказал, какие продукты помогут справиться с проблемой и почему пищеварение ухудшается в тёплую погоду.

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Солёные закуски, мороженое и алкоголь — частые спутники летних пикников и отпусков, но они же провоцируют вздутие. Жара, авиаперелёты и обилие обработанной пищи создают идеальные условия для дискомфорта в животе.

Стивен Хегарти советует заменить чипсы и крекеры на фрукты с высоким содержанием воды и клетчатки: арбуз, ягоды, киви или огурец. Они увлажняют, улучшают пищеварение и снижают воспаление в кишечнике.

В жаркую погоду для здоровья кишечника эксперт советует завтракать пребиотиками (йогурт, кефир), пить воду с лимоном или мятой в течение дня. Также полезно гулять после еды — даже 15 минут прогулки помогут пищеварению.