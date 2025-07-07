Названы лучшие вещества для защиты от рака кожи

Есть несколько факторов, за счёт которых антиоксиданты могут защитить вашу кожу.

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Борьба с окислительным стрессом. Антиоксиданты борются со свободными радикалами, которые могут повредить клетки и их ДНК, белки и липиды. Когда в организме слишком много свободных радикалов, возникает клеточная дисфункция. Она может проявляться в виде стресса.

Предотвращение распространения раковых клеток. Исследования показывают, что антиоксиданты антоцианы ускоряют процесс уничтожения клеток с повреждённой ДНК до того, как они превратятся в раковые. Один из лучших источников антоцианов - это ягоды.

Усиление внутренней защиты от солнца. Солнечные ожоги могут вызвать долгосрочные повреждения. Согласно научным исследованиям, богатые антиоксидантами продукты помогают поглощать часть вредных УФ-лучей солнца и уменьшают воспаление. Полезнее всего в этом плане помидоры.

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