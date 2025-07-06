Какие инфекции можно подцепить через поцелуи

Нижегородцам рассказали, чем можно заразиться через поцелуи. Соответствующий пост опубликовал редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Так, «болезнью поцелуев», по словам Алексея Никонова, называют инфекционный мононуклеоз: дело в том, что у взрослых болезнь протекает бессимптомно, но когда они целуют своих детей, те могут заразиться.

Также взрослые могут быть бессимптомным носителями менингококка и через поцелуи заразить детей менингитом.

Через поцелуи можно подхватить и ротавирус. Поэтому рекомендуется избегать подобных контактов с людьми, которые жалуются на тошноту и проблемы с пищеварением.

Вирусы гриппа также легко передаются воздушно-капельным путем, поэтому лучше не целоваться во время болезни.

Кроме того, автор поста рекомендовал избегать поцелуев с людьми, у которых на губе герпес. Полностью избавиться от этого вируса в случае заражения невозможно.

Ранее были названы округа Нижегородской области, в которых чаще всего нападают клещи.

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