Как победить лень и дойти до тренировки, даже если очень не хочется

Тренер Стулий: для успешных тренировок нужно себя хвалить и делать ещё 7 вещей. Обещали себе начать тренироваться «с понедельника», но каждый раз находите отговорки? Это не редкость — даже профессиональные спортсмены сталкиваются с ленью. Мастер спорта по настольному теннису Максим Стулий рассказал, как обмануть мозг и превратить тренировки в привычку.

Как заставить себя тренироваться

1. Микрошаги: начните с минимального действия

Не пытайтесь сразу бегать по часу или поднимать рекордные веса. Наденьте кроссовки, сделайте 5 приседаний или просто разомнитесь — этого достаточно для первого шага. Мозг воспринимает маленькие победы как успех, и со временем вам будет проще перейти к полноценным тренировкам.

2. Найдите спорт, который приносит удовольствие

Если бег для вас — пытка, не мучайте себя. Попробуйте плавание, танцы, йогу или даже настольный теннис. Когда тренировка ассоциируется с радостью, а не с мучением, мотивация появляется сама собой.

3. Внесите тренировки в расписание

Не ждите «подходящего настроения» — запишите занятия в календарь, как важную встречу. Когда решение уже принято заранее, не придётся тратить силы на внутренние споры.

4. Тренируйтесь с друзьями

Договоритесь с другом или присоединитесь к группе. Социальная ответственность не даст вам пропустить занятие, а совместные тренировки сделают процесс веселее.

5. Отмечайте прогресс

Фиксируйте даже маленькие победы: больше повторений, легче подняться по лестнице, дольше пробежали. Прогресс мотивирует лучше любых обещаний «начать новую жизнь».

6. Свяжите спорт с приятными ритуалами

Слушайте любимую музыку на тренировках, пейте вкусный смузи после занятий или выбирайте зал с приятной атмосферой. Так мозг начнёт воспринимать спорт как награду, а не наказание.

7. Не корите себя за пропуски

Один пропущенный день — не повод бросать. Главное — вернуться к графику, а не стремиться к идеалу, сообщил «Доктор Питер».

8. Слушайте своё тело

Иногда лень — сигнал усталости. Вместо изнурительной тренировки выберите лёгкую растяжку или прогулку. Восстановление так же важно, как и нагрузка.

Боль во время тренировки

Во время тренировок важно отличать допустимую боль от опасной. Как объяснил фитнес-эксперт Эдуард Каневский, тянущая или острая боль может сигнализировать о травме, и в таких случаях лучше сразу прекратить нагрузку.

Например, в единоборствах легкие ушибы — обычное дело, но, если боль мешает движениям, стоит сделать паузу, чтобы не усугубить повреждение.

Растяжения и вывихи обычно проявляются чётко выраженными неприятными ощущениями. В таких случаях первая помощь — охлаждение травмированного участка и консультация врача.

Каневский подчеркнул, что терпеть можно лишь умеренный дискомфорт, связанный с адаптацией мышц, но любые подозрительные или резкие боли — повод остановиться и проверить состояние организма.