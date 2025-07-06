Пожилым людям посоветовали включить в меню сельдь

Cистемный интегративный нутрициолог, специалист по ментальному здоровью, эксперт Института нутрициологии и адаптивного питания Катерина Падолка объяснила, почему в пожилом возрасте надо регулярно есть сельдь. Пользу этого доступного вида рыбы она объяснила в разговоре с «Лентой.ру».

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Падолка посоветовала пожилым людям включить в меню рыбу, поскольку, согласно исследованиям, при регулярном потреблении она помогает сохранить когнитивные функции и снижает риск деменции и болезни Альцгеймера на 20 процентов. Кроме того, содержащиеся в этой рыбе ценные кислоты омега-3 способствуют уменьшению тревожности и депрессии.

Также, по словам нутрициолога, сельдь содержит витамин D, улучшающий усвоение кальция и замедляющий потерю мышечной и костной массы.

В России переломы шейки бедра, спровоцированные потерей костной массы, встречаются у 18 процентов женщин и 6 процентов мужчин старше 50 лет. В то же время, по данным исследований, у пожилых людей, употребляющих рыбу дважды в неделю, в том числе и сельдь, риск остеопороза снижается на 10-15 процентов, — Катерина Падолка, системный интегративный нутрициолог, специалист по ментальному здоровью

«В пожилом возрасте лучше выбирать свежемороженую или слабосоленую сельдь, которую перед употреблением следует вымочить в воде для снижения содержания соли. При гипертонии и болезнях почек предпочтительна вареная, запеченная или приготовленная на пару рыба (сырая сельдь)», — добавила специалистка.

Ранее гастроэнтеролог Антон Загайнов перечислил препятствующие старению продукты. Среди прочего он порекомендовал пить зеленый чай, есть орехи (миндаль, грецкий и бразильский), авокадо, жирную рыбу (лосось, сардины).