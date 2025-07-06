Какие опасные болезни можно подхватить в бассейне

В бассейнах можно заразиться целым рядом инфекционных заболеваний — от грибка до гепатита А. Об этом предупредила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

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По словам специалиста, основные пути заражения — вода и контакт с инфицированными поверхностями. Среди самых распространённых болезней — грибковые поражения кожи и ногтей, бородавки, контагиозный моллюск, а также кишечные инфекции, включая дизентерию и ротавирус.

Ирина Волгина отметила, что грибок ногтей и стоп передаётся через полы, бортики бассейна и даже полотенца. Хождение босиком в душевой или раздевалке повышает риск заражения. Симптомами могут быть зуд, покраснение кожи и деформация ногтей.

Кишечные инфекции, такие как гепатит А и дизентерия, чаще всего попадают в организм при заглатывании воды или контакте с фекальными загрязнениями. Они проявляются болями в животе, тошнотой, рвотой и диареей.

Кроме того, опасность представляет легионеллез — бактериальная инфекция, передающаяся через системы вентиляции и недостаточно очищенную воду.

Врач рекомендует выбирать бассейны с тщательной дезинфекцией воды и соблюдать правила гигиены: не ходить босиком, пользоваться личными полотенцами и не заглатывать воду.