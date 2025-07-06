Треть россиян используют сигареты как способ борьбы со стрессом

Большинство россиян, которые курят сигареты, делают это по привычке, в то время как треть опрошенных прибегает к ним для снятия стресса, говорится в исследовании холдинга "Ромир" (есть в распоряжении ТАСС).

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"Подавляющее большинство (84%) россиян курят по привычке, тогда как лишь 35% используют сигареты для снятия стресса. Впрочем, региональные различия существенны: так, в Центральном федеральном округе в большинстве своем сигареты курят по привычке (81%), а более чем каждый третий респондент (35%) использует их для снятия стресса В Приволжском федеральном округе по привычке сигареты используют так же довольно часто (в 85% случаев), однако "модным" это занятие не считает никто", - говорится в исследовании.

При этом подавляющее большинство российских курильщиков - 93% респондентов - обладают многолетним стажем.

В исследовании также сообщается, что среди людей 55 лет и старше 98% курят на протяжении нескольких лет. В то же время наименьшее количество курильщиков с многолетним стажем (69%) приходится на молодую группу 18-24 лет.

Отмечается, что семейное положение и уровень образования также влияют на причины курения. Более чем каждый третий респондент (38%), находящийся в браке, с помощью сигарет снимает стресс, при этом 16% из них курят "за компанию". Среди людей с высшим образованием 39% курят для снятия стресса.