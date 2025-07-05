Эксперт рассказал, как уберечься от аллергии на солнце

С наступлением лета некоторые страдают от аллергии на солнце. Однако врачи отмечают, что вызванные ультрафиолетом кожный зуд или волдыри называть аллергией некорректно. Как правило, это фотохимический или фотоаллергический дерматит, рассказал «Парламентской газете» врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

© Парламентская газета

По его словам, это солнечные ожоги, спровоцированные попаданием на или в кожу химических соединений или веществ.

Чтобы не попасть впросак, Владимир Болибок рекомендует перед выездом обновить средства для защиты от солнца и внимательно прочитать инструкцию ко всем своим лекарствам. Во многих написано, что препарат повышает чувствительность к солнцу или рекомендовано избегать солнечных лучей.

«Если сыпь появилась впервые, то чаще всего это псевдоаллергическая реакция, — рассказал врач. — Скорее всего он съел что-то недоброкачественное, либо намазался испорченным кремом, либо выпил алкогольсодержащий какой-нибудь экстракт. Всегда есть причина, которая это запускает».

Чтобы избежать неожиданностей и облегчить состояние, аллерголог рекомендует держать в аптечке адсорбенты и принять их в случае необходимости.

Полностью материал читайте на сайте «Парламентской газеты» позднее