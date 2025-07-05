Зачем нужно есть горячую пищу летом

Лето — пора свежих ягод, сочных овощей, прохладных смузи и… горячего супа. Да-да, именно так! В жару можно и даже нужно есть горячую пищу. И это не про «бабушкины привычки» — это про здоровье, энергию и стройность. Подробнее о том, почему про блюда «с пылу, с жару» не стоит забывать и в летний период, нам рассказала нутрициолог Оксана Видова.

Почему горячая пища должна быть в меню и летом

Наша пищеварительная система работает как печка — чтобы «разжечь» ее, нужно тепло. Когда мы питаемся только холодной едой (например, салатами, йогуртами или ледяными смузи), желудку приходится тратить дополнительные ресурсы, чтобы согреть ее до температуры тела. Это не только замедляет пищеварение, но и отнимает у нас энергию, которая и так в жару на вес золота. Кроме того, холодные блюда могут вызвать спазмы, вздутие живота.

«Горячая пища — это не значит борщ с салом или жаркое. Это может быть легкий овощной суп, нежная тушеная гречка, теплое рагу, крем-суп или даже запеченные овощи. Главное — еда должна быть термически обработанной и теплой», — рассказывает нутрициолог.

При этом наш эксперт отмечает, что летом организм перестраивается: меньше хочется жирного, мясного — и это нормально. «Но при этом нам все равно нужно поддерживать регулярное питание и не „перекусывать“ фруктами целый день. Теплая пища создает чувство сытости, помогает избежать скачков сахара в крови и переедания на ночь», — добавляет Оксана.

А как же жара?

Многие думают:

«Жарко — значит, хочется чего-то холодного». На самом деле теплая еда помогает адаптироваться к всокой температуре. Специалист: «В странах с жарким климатом (Индия, Марокко, Таиланд) принято есть именно горячую пищу и пить теплые напитки. Почему? Потому что это запускает терморегуляцию — тело начинает охлаждаться естественным способом. А холодное дает лишь кратковременное облегчение, после которого вы можете вспотеть еще сильнее».

Как правильно питаться летом

Наш эксперт дала несколько рекомендаций по питанию в летний период:

Легкий суп или рагу на обед — всегда лучше, чем только салат.

Теплый травяной чай после еды улучшает пищеварение.

Не избегайте каш — овсянка или киноа с овощами идеально подходят даже в +30.

Если любите смузи — дайте им немного постоять, не пейте лед.

Добавляйте специи: теплые (куркума, кориандр) улучшают обмен веществ.

Оксана также поделилась с нами рецептами горячих блюд, которые вы легко сможете приготовить в любое время.

Легкий суп с кабачком и стручковой фасолью

Обжарьте лук и морковь на оливковом масле до мягкости. Добавьте порезанный кабачок, горсть стручковой фасоли и немного картофеля (по желанию). Залейте кипятком, варите 15 минут. В конце добавьте зелень, каплю лимонного сока и щепотку куркумы. Подавайте суп теплым.

Летнее овощное рагу

На сковороде потушите лук, баклажан, болгарский перец и цукини с добавлением ложки томатной пасты и специй (паприка, чеснок, кориандр).

Готовьте под крышкой 20 минут.

Рагу можно подавать с киноа или чечевицей.